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Допомога Україні від Заходу

Допомога Україні від Заходу

Британський посол у Києві Мартін Гарріс розповів, що дрони для України, на які Британії виділить 200 млн фунтів стерлінгів, вироблятимуться на території обох країн.

Він не уточнив, про яку кількість дронів іде мова, оскільки процес виробництва тільки починається, і до того ж є різні класи дронів

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Міністр оборони Умєров після телефонної розмови з бельгійською колегою Дедондер повідомив, що Бельгія у цьому році виділить 611 мільйонів євро військової допомоги Україні.

Глави оборонних відомств обговорили останні події на фронті та перспективи оборонного співробітництва між країнами

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Уряд Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України, заявив Туск під час візиту до Києва, — ним стане депутат Сейму Павел Коваль, який очолює комітет у закордонних справах

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб - це польський кредит для України", - написав Зеленський у Telegram.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/40197

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