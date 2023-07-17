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Досвід України змушує США шукати нові способи протистояти дронам-камікадзе.

Досвід України змушує США шукати нові способи протистояти дронам-камікадзе.

Досвід України змушує США шукати нові способи протистояти дронам-камікадзе.

На полігоні Юма в Арізоні пройшли (https://www.defensenews.com/newsletters/unmanned-systems/2023/07/13/us-army-takes-out-one-way-attack-drones-in-desert-demonstration/) випробування протидії БПЛА.

Був представлений, зокрема, мобільний радіочастотно-інтегрований придушувач БПЛА MORFIUS виробництва Lockheed Martin. Він запускається з пускової установки, підлітає досить близько до ворожої цілі та знищує її за допомогою електромагнітного імпульсу.

Також випробовували ракету з лазерним наведенням LMM, яка вражає дрон з дистанційного підривача за допомогою боєголовки.

До кінця місяця представлять звіт та попередній бюджет для створення прототипу найкращої зброї для знищення безпілотників.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34909?single

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, впк, США

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