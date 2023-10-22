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Дроны и средства РЭБ будут быстрее попадать на фронт: Кабмин упростил процедуру их закупок
Теперь допуск беспилотников и средств РЭБ к эксплуатации будет происходить на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик. А государство сможет закупать беспилотники и средства РЭС, если были проведены совместные с производителем испытания.
Технические требования для беспилотников и средств РЭБ будет утверждать Генштаб.
Джерело: https://t.me/u_now/115982