Эпидемия доносов

1) Голубь в жёлто-синих цветах, сбрасывающий мины-лепестки. Такую неведомую птицу были вынуждены искать сотрудники московской полиции после сообщения жителя. Первого мая в дежурную часть Академического района столицы обратился встревоженный мужчина. Он рассказал, как своими глазами видел украинского голубя-диверсанта. Птица была выкрашена в цвета флага Украины и несла в когтях мину-лепесток с большой буквой У, которую затем сбросила на землю.

2) 39-летний мужчина, которого сожительница бросила и выгнала из дома, рассказал о том, что его бывшая работает учителем и при этом поддерживает высказывания Александра Невзорова, а также сочувствует Украине. Заявитель утверждал, что женщина является родственницей журналиста и говорила, что никого не боится, так как имеет связи в МВД.

3) Две москвички приняли звезды за украинские беспилотники и вызвали полицию

Перечислять казусы можно бесконечно.

Некоторые источники из "силовой/правовой" системы: ситуация пикантная.

1) Доносы за "нелояльность к СВО" (цитата) - постоянная практика. И в большинстве случаев они не имеют никакой "военной природы": россияне решают бытовые вопросы (месть бывшей жене, отжим собственности и т.п.) путем кляуз.

2) Доносы кажутся российской верхушке "диверсионной практикой" (на заметку тех, кто реально готовит диверсии). Так, Москва полагает, что "украинские приспешники" намеренно загружают государственный аппарат РФ "писульками и кляузами" в адрес кого попало, включая "настоящих патриотов" (цитата), чтобы вывести систему из равновесия. И система действительно поддается расшатыванию: опасаются "внезапного приступа мнительности" все, включая тех, кто годами вылизывает Путина, а система оказывается перегруженной от нелепых дел.

3) Ворох стрессовых и гневных кляуз связан с "антигосударственной" (проукраинской) деятельностью. Так, россияне начали видеть "завербованных Украиной агентов" во всех. Теперь находятся умники, которые ищут средства слежки в лампочках, кроватях, настенных иконах, зеркалах в ванной и т.п. (Экзотика, которую не удалось проверить: один из источников из "дежурных частей" сообщает, что один из писателей кляуз сообщил, что в фаллоимитатор, который он приобрел в магазине для взрослых, был встроен прослушивающий прибор, который теперь находится в его анальном отверстии, что ведёт к риску распространения "ценной информации" среди "западных врагов").

4) Удары украинских беспилотников возымели свой эффект. В закрытых социологических опросах отчётливо видно катастрофическое падение уровня "веры в собственную защищённость". Так, если процент верящих в победу Россию на территории РФ практически не меняется последние полгода, то процент тех, кто уверен, что Россия "неприкасаема от западного вооружения", существенно снижается после каждого взрыва на территории РФ. Более того, каждый подобный удар вызывает турбулентность в правительственной среде, а социальная среда "реагирует доносами и страхом", параллельно снижая уровень уверенности в "нанесении Путиным ядерного удара в случае угрозы национальной безопасности".

5) Социологические метрики демонстрируют рост уровня тревожности перед украинским контрнаступлением. Тревожность воплощается как в привычных явлениях, так и в совсем экзотических и гомерически смешных (например, существенно поднялся уровень эректильной дисфункции; повысилось количество нападений на объекты жёлтого и синего цветов (включая ночное освещение) в порыве алкогольного опьянения и т.п.). Это ведёт к росту влияния в "пророссийской прессе" турбопатриотов, критикующих фюрера: растет рейтинг Пригожина, однако он сам не очень доволен "бахмутской удавкой", из которой вагнеровцам уже не выбраться.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7822

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