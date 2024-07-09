Епоха дронів в Україні змінює світову оборонну індустрію, – FT

Глобальні оборонні гравці мають кооперуватися з невеликими стартапами, щоб встигати за інноваціями. В Україні надзвичайно швидко розробляють та виготовляють дрони. Їх доводять прямо на полі бою.

У десятках секретних майстернях в Україні виготовляють дрони. Одна з таких працює на сході. Українські солдати Богдан і Влад наполегливо працюють над FPV. Для цього вони мають 3D-принтер для виготовлення компонентів. У Financial Times розказали, як безпілотники змінюють всю світову оборонну індустрію.

Використання дронів в російсько-українській війні стрімко зросло за час повномасштабних бойових дій. Богдан каже. що перший FPV-дрон він показував іноземним журналістам в червні 2022 року. Відтоді по Україні існує сотні виробників, а такі підприємства, як у Богдана і Влада, є частиною однієї з найважливіших галузей промисловості. До 24 лютого 2022 року в Україні було 6 виробників БПЛА, а зараз — понад 200, які здатні випускати мільйон безпілотників на рік.

"У Києві всі, кого вам потрібно побачити — від виробника антен до програміста чи чиновника [оборони] — працюють за 20 хвилин від усіх інших. Цикл розробки та впровадження нових технологій дуже, дуже короткий", — заявляє Лоренц Майєр, представник американського розробника дронів Auterion.

Таким чином стрімке поширення нової потужної технології на полі бою розхитує усталену ієрархію світової оборонної промисловості, де домінували великі підрядники. Розробка програм зброї потребує років, іноді десятиліть, і покладається на значні державні бюджети, а також на великі дослідницькі та випробувальні центри. Україна ж демонструє, що час виходу на ринок і розробка відбувається надзвичайно швидко.

"Замість того, щоб розробляти ідеальний продукт, який може зайняти багато років, важливо швидко створювати продукти, які можна тестувати, модифікувати та тестувати знову. Швидкість має вирішальне значення", — заявив виконавчий директор Saab Мікаель Йоханссон.

Розвідувальні дрони вперше були широко розгорнуті США під час війни у В’єтнамі, після чого інші країни почали більше інвестувати в безпілотні літальні технології. Але саме поява дешевих безпілотних літальних апаратів, часто китайського виробництва, у поєднанні з програмним забезпеченням, що швидко адаптується та дедалі більше підтримує ШІ, показало, як БПЛА можуть змінити характер війни. ЗСУ мають великий арсенал БПЛА, які допомагають бити по російських цілях.

Джерело: focus.ua

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