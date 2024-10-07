ЕС из-за Венгрии изменит модель финансирования помощи Украине

ЕС намерен отойти от использования Европейского фонда мира как основного инструмента финансирования военной поддержки Украины, в частности из-за постоянных вето со стороны Венгрии.

Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% – в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи. Для решения достаточно будет большинства, поэтому Венгрия не сможет ветировать его.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/43578

Новости портала «Весь Харьков»