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ЕС из-за Венгрии изменит модель финансирования помощи Украине
ЕС намерен отойти от использования Европейского фонда мира как основного инструмента финансирования военной поддержки Украины, в частности из-за постоянных вето со стороны Венгрии.
Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% – в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи. Для решения достаточно будет большинства, поэтому Венгрия не сможет ветировать его.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/43578