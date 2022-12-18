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ЕС в рамках девятого пакета антироссийских санкций ввел санкции против пары десятков российских военных предприятий

ЕС в рамках девятого пакета антироссийских санкций ввел санкции против пары десятков российских военных предприятий

Под санкции попали авиазавод в Улан-Удэ (вертолеты Ми-8АМТШ), нижегородский завод 70-летия Победы (ЗРК С-400), ижевский завод "Купол" ( ЗРК Тор-М2Э), судостроительный завод "Восточная верфь" (десантные катера).

В список попали "Мотовилихинские заводы" из Перми (РСЗО Град, Смерч, Торнадо-Г, Торнадо-С), Воткинский машзавод (ракеты к комплексам Точка-У и Искандер), Брянский автозавод (шасси для систем ПВО С-400 и Тор-2М), миасский автозавод Урал (автомобили Тайфун и Урал-4320).

Под санкции попали НПО РусБИТех (операционная система Astra Linux, передвижные командные пункты АПЕ-5), концерн КРЭТ (комплекс РЭБ Краснуха-4), казанский ЭНИКС (дроны Элерон-3, Элерон-10), казанский КОМЗ (системы РЭБ Рычаг-АВ, Ртуть-БМ), КБ Точмаш (ЗРК Стрела-10, Сосна-Р).

В списке ЦНИИ Буревестник (минометы 2Б11, 2К32, 2С12, 2Б25, САУ 2С35 Коалиция-СВ), волгоградский ВгТЗ (БМП-4, модернизация БМП-2, БМП-3), ишимбайский завод "Витязь"(вездеходы ДТ-30), питерская Радиоавионика (комплекс разведки, боевого управления и связи Стрелец-М).

В списке КБ Новатор из Екатеринбурга (крылатые ракеты Калибр), холдинг Технодинамика (дроны, управляемые ракеты и снаряды, система дистанционного минирования Земледелие), компания Эго-холдинг (станция постановки помех Р-330Ж Житель), тульское НПО Стрела (РЛС всех видов).

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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