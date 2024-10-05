Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 86

ЕС введет санкции против Ирана за поставку россии баллистических ракет

ЕС введет санкции против Ирана за поставку россии баллистических ракет

Евросоюз планирует ввести новые санкции против Ирана за поставку россии баллистических ракет, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Санкционный пакет затронет более десяти физических и юридических лиц, включая компании, занимающиеся инженерией, металлургией и авиацией. Ожидается, что данные меры будут одобрены на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в конце октября. При этом сейчас уже обсуждаются дополнительные ограничения, рассказали собеседники агентства.

Один из источников также отметил, что США планируют ввести свои санкции против Ирана за недавнюю ракетную атаку на Израиль, и требуют от союзников предпринять аналогичные шаги.

В начале сентября стало известно, что Иран передал россии 200 баллистических ракет малой дальности Fateh-360. По словам европейских чиновников, которые говорили с Bloomberg на условиях анонимности, США и Великобритания считают, что москва могла передать Тегерану ядерные технологии в обмен на ракеты.

На фоне этого США и Европа ввели дополнительные санкции в отношении Ирана, направленные против иранских компаний и лиц, связанных с военными поставками для россии, а также против национального авиаперевозчика Iran Air.

Военное сотрудничество между москвой и Тегераном значительно усилилось с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Иран начал поставки беспилотников «Шахед», а затем в россии был открыт завод для их производства. Весной 2023 года разведка США сообщила о секретной сделке, по которой россия обязалась поставлять Ирану уран для создания ядерного оружия.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

5 жовтня 1883 року народився Петро Болбочан, полковник Армії УНР
Сегодня 10:25    64
российская пропаганда продвигает новый фейк об Украине
Сегодня 10:12    93
Ізраїль підтримує контакти з росією, виходячи зі своїх життєво важливих інтересів
Сегодня 09:10    110
Никаких современных ракет-носителей у россии нет
Сегодня 08:48    111
рф отримує західну техніку для РЕБ через китайських посередників — The Insider
Сегодня 08:27    122
Оперативна інформація станом на 08.00 05.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:22    110
ПАРЄ заявила, що Україні знову загрожує геноцид
Сегодня 08:17    144
Курская ядерная симуляция
Сегодня 07:55    145
Фейкороби путіна провалили антиукраїнську «осінь в Нью-Йорку»
Сегодня 07:44    125
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно
Сегодня 07:42    109
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 