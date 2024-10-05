ЕС введет санкции против Ирана за поставку россии баллистических ракет

Евросоюз планирует ввести новые санкции против Ирана за поставку россии баллистических ракет, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Санкционный пакет затронет более десяти физических и юридических лиц, включая компании, занимающиеся инженерией, металлургией и авиацией. Ожидается, что данные меры будут одобрены на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в конце октября. При этом сейчас уже обсуждаются дополнительные ограничения, рассказали собеседники агентства.

Один из источников также отметил, что США планируют ввести свои санкции против Ирана за недавнюю ракетную атаку на Израиль, и требуют от союзников предпринять аналогичные шаги.

В начале сентября стало известно, что Иран передал россии 200 баллистических ракет малой дальности Fateh-360. По словам европейских чиновников, которые говорили с Bloomberg на условиях анонимности, США и Великобритания считают, что москва могла передать Тегерану ядерные технологии в обмен на ракеты.

На фоне этого США и Европа ввели дополнительные санкции в отношении Ирана, направленные против иранских компаний и лиц, связанных с военными поставками для россии, а также против национального авиаперевозчика Iran Air.

Военное сотрудничество между москвой и Тегераном значительно усилилось с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Иран начал поставки беспилотников «Шахед», а затем в россии был открыт завод для их производства. Весной 2023 года разведка США сообщила о секретной сделке, по которой россия обязалась поставлять Ирану уран для создания ядерного оружия.

Джерело: nigroll.com

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