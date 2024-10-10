Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 65

Еще про Байдена, ураган, Рамштайн і Анголу

Еще про Байдена, ураган, Рамштайн і Анголу

Відмова Байдена від поїздки в Німеччину і Анголу через ураган - це не про відмовки. І те, що дехто в Україні це політизує нашим контекстом чи нашим емоціями - це виключно проблеми цих людей і їх аудиторії. 

Байден скасував візити саме через ураган, бо вибори. Бо це - той саме чорний лебідь, який може хитнути долю голосування в той чи інший бік. І Байден з командою зроблять все, щоб в їх. В США, нагадаю, президент відповідає не тільки за зовнішню політку. В США президент - голова виконавчої влади загалом. 

Україноцентризм і європоцентризм у нас ведуть до ігнорування другого візиту. У Анголу. А він для глобальної політики США співставний з першим, бо Африка важлива для США і сама по собі, і в контексті боротьби з Китаєм. У цю африканську країну Байден їхав, бо перетягнути Анголу в табір “друзів демократії” - це дуже посилити позиції США в Південній Африці. 

Ангола має стратегічне значення в регіоні, величезні поклади нафти і борги перед КНР. Але хоче якось вирватся з китайських обійм. І для того планується реалізувати грандіозний логістичний проєкт залізниці з Замбії до ангольского атлантичного узбережжя за участі США, який є відповіддю на аналогічний китайський проєкт на східному узбережжі (Замбія - Танзанія - Кенія). Але це почекає, бо  вибори набагато важливіші. 

Якщо Рамштайн чи візит в Анголу буде перенесно на два дні чи хоч на два тижні - глобально не зміниться нічого. Адже поки єдиним джерелом швидких глобальних змін можуть виявитися лише вибори в США. Тож якихось різких і історичних рішень до дня голосування чекати все одно не варто. 

А от якщо демократи через "недостатню увагу до проблем Сполучених Штатів" на тлі найбільшого за 100 років урагану програють вибори - опції швидких історичних рішень можуть трохи змінитися. Далеко не факт, що у кращий для нас бік. 

Джерело: https://t.me/yb_ua/6515

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

россия собрала более 100 млрд рублей налогов в оккупированных регионах Украины
Сегодня 10:30    16
Рада поддержала законопроект о соглашениях со следствием
Сегодня 10:17    36
Директором НАБУ Семеном Кривоносом призначено Першого заступника Директора Національного бюро
Сегодня 10:04    52
Суд призначив до розгляду справу стосовно розтрати коштів заводу «Артем»
Сегодня 09:39    62
"Українська правда" заявила про "системний тиск" з боку Офісу президента
Сегодня 09:27    80
Германия сможет реализовать 50 проектов военной помощи Украине до конца года на общую сумму 1,4 млрд. евро
Сегодня 09:15    73
Пропагандистка тетяна монтян наступні 10 років проведе під українськими санкціями
Сегодня 09:04    84
Сили оборони України успішно уразили дві бази зберігання БпЛА "Шахед"
Сегодня 08:53    102
50 000 гривень - середня зарплата в IT та телекомунікаційний сфері. Середня зарплата в Україні — майже 21 000 гривень
Сегодня 08:53    95
Батальйонна артилерія незабаром стане одним із основних інструментів у боротьбі з російськими окупантами: що потрібно Силам оборони України
Сегодня 08:42    104
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 