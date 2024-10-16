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"Эта война войдет в историю как сопротивление Украины вторжению россии, КНДР"

Эта война войдет в историю как сопротивление Украины вторжению россии, КНДР

Зеленский заявил, что Северная Корея фактически включилась в войну против Украины. То есть Украина теперь воюет сразу против двух ядерных государств? И выходит, у нас уже не российско-украинская война, а шире — абрис этого конфликта все больше принимает формы мировой войны? Или нет? Давайте разбираться.

Исторически на стороне франкистов воевали десятки тысяч регулярных сил итальянцев и немцев (плюс завезенные марокканцы, до кучи), но это не мешает историкам рассматривать испанскую гражданскую войну (1936-39) именно как гражданскую. А знаете почему? Потому что историю пишут победители.

Республика рассматривала те события именно как вторжение, например, вот республиканский плакат — написано "итальянское вторжение", а не что-то иное. И действительно, как можно всерьез говорить о гражданской войне в Испании, если большая часть общества, полиции, части армии и гражданских остались после путча на стороне Республики? Если бы не итальянские, немецкие и марокканские части, то путч был бы задушен еще в 1936 году. В Гвадалахарской операции на стороне Республики было 20 тыс. испанцев, а на стороне франкистов — несколько тысяч марокканцев и 35 тыс. итальянцев. Так что, гражданская война или вторжение?

Франкистам было важно подчеркнуть гражданский характер этой войны: мол, это сами испанцы наводят порядок у себя дома. Роль марокканцев, итальянцев и немцев, соответственно, преуменьшалась. Если бы победила Республика, то демократическая Испания дотянула бы, скорее всего, до Второй мировой и вошла бы в историю как еще одна страна-победительница, одна из первых пережившая вторжение фашистов. То есть война преподносилась бы не как гражданская, а как сопротивление путчу и следующему за ним вторжению.

То же самое и тут: если победит Украина, то эта война войдет в историю как сопротивление Украины вторжению россии, КНДР (и, может, ещн кого-то? Беларусь? Иран? Сирия?). Если победит россия, то эта война войдет в историю как якобы чисто внутрироссийские разборки — свошечка, типа старшие братья побили строптивых младших, типа не обращайте внимания.

Такие вещи на самом деле крайне важно фиксировать, и да, крайне важно нам всем помогать украинцам — каждый разумный человек доброй воли в этом мире обязан быть на стороне свободного мира, то есть всеми силами содействовать сражающейся Украине, чтобы ни в коем случае история не была записана в рамках уродливых гримас московской, северокорейской и иных конюшен.

Джерело: https://www.facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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