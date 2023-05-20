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F-16 витает в воздухе...

F-16 витает в воздухе...

Вы ощущаете его присутствие? а оно становится всё более и более явным.

Но, всё же, изначально всё может быть несколько иначе.

Прежде всего, напомню, что F-16 это один из самых массовых в своём классе самолётов в мире и их было выпущено более 4600.

То есть, ситуация как и с танковой коалицией - Украине нужен был самый массовый современный танк с орудием калибра 120-мм. К таковым относятся Leopard 2 и Abrams, при большем предпочтении немца, в виду его эргономичности и логистической упрощённости обслуживания.

Но, как видим, первым Украине предложила свои танки Великобритания и именно они катализировали процесс поставок более массовых Leopard 2 и Abrams. Аналогично будет и с F-16, они основа наших будущих ВС ВСУ. Но, не исключено, что первыми могут оказаться несколько иные.

Ну и самое главное - мы получим западные боевые самолёты во второй половине 2023 года. Я об этом говорил и продолжаю говорить. Всё идёт именно в этих временных рамках. Не ускоряйте их и не посыпайте голову пеплом при каждом удобном случае. На самом деле всё весьма прогнозируемо.

F-16 витает в воздухе...

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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