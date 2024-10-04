Фіцо тягнеться до росії

Якщо війна закінчиться під час мандату цього уряду, я зроблю все можливе для відновлення економічних і стандартних відносин з росією, — прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Під час виступу у четвер Фіцо традиційно додав, що "конфлікт між рф та Україною не має військового вирішення".

Зазначимо, що ці заяви пролунали напередодні спільного засідання урядів Словаччини та України в понеділок, на якому Братислава хоче переконати Київ залишитися транзитером російського газу.

Фіцо сказав, що Словаччина "екзистенційно зацікавлена в збереженні транзитних маршрутів для газу і нафти через Україну", а також додав, що "не бачить причин купувати газ і нафту в альтернативних постачальників, оскільки це все та ж російська нафта, просто з вищою платою за транзит".

Джерело: https://t.me/znua_live/170095

Новости портала «Весь Харьков»