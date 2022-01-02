Финляндия должна сохранить возможность вступить в НАТО: заявление премьера

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Кроме того, по ее словам, Финляндия должна продолжать усиленное оборонное сотрудничество с ЕС.

Об этом Санна Марин заявила в своем новогоднем обращении, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Iltalehti.fi.

«Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны оценить эту свободу выбора, так как это касается права государства решать вопрос о своей безопасности», — сказала Марин.

«Это основы европейской безопасности, закрепленные в принципах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы показываем, что извлекаем уроки из прошлого. Мы сохраняем пространство для маневра», — добавила премьер-министр.

Источник: sprotyv.info

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