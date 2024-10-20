Франція підтримує План перемоги України, і готова допомагати скільки буде потрібно, — міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро

Про це голова МЗС Франції заявив під час спільної прес-конференції з Андрієм Сибігою у Києві. За його словами, Франція буде надавати підтримку Україні у військовій та економічній сферах.

"На кожному етапі її боротьби ми маємо надавати підтримку для того, щоб вона могла протистояти агресору. І в той момент, коли вона вирішить і як вона це вирішить, можливо відкрити переговори про мир. Під час візиту президента Зеленського ці питання піднімалися. І, звичайно, наші українські партнери також залучаються до цих розмов", — наголосив Жан-Ноель Барро.

Джерело: https://t.me/znua_live/172463

Новости портала «Весь Харьков»