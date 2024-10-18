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Франція скоро почне постачати Україні дрон-камікадзе Colibri

Франція скоро почне постачати Україні дрон-камікадзе Colibri

Він може вражати піхоту або неброньований транспорт. Має систему, що зменшує ризик глушіння або захоплення.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4115

Новости портала «Весь Харьков»

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