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Франція скоро почне постачати Україні дрон-камікадзе Colibri
Він може вражати піхоту або неброньований транспорт. Має систему, що зменшує ризик глушіння або захоплення.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4115
Він може вражати піхоту або неброньований транспорт. Має систему, що зменшує ризик глушіння або захоплення.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4115
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