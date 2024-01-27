Франция обвинила россию в кампании дезинформации

Министерство обороны Франции обвинило россию в целенаправленном распространении ложной информации о Франции в контексте развязанной москвой войны против Украины. Речь идет о "скоординированных действиях россии" с участием таких государственных СМИ, как Sputnik News, RT и "РИА Новости"

Об этом говорится заявлении французского оборонного ведомства.

Франция является "целью российской кампании по дезинформации" с начала вторжения войск рф в соседнюю страну в феврале 2022 года. По данным минобороны Франции, эта кампания усилилась с середины января этого года, когда французский президент Эммануэль Макрон предостерег угрозу победы россии на фронте и объявил новую военную помощь Украине.

«Франция ожидает дальнейших "манипуляций" со стороны россии на фоне усиления военной помощи Украине», - заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

Париж усилит противодействие таким угрозам, добавил чиновник.

Джерело: https://t.me/infospr/30325

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