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Футбольні фанати у лавах ГУР ― історія спеціальної штурмової роти підрозділу “Kraken”

Футбольні фанати у лавах ГУР ― історія спеціальної штурмової роти підрозділу “Kraken”

Основу Special Assault Company, що воює у лавах спецпідрозділу ГУР МОУ “Kraken”, складають футбольні фанати з Харкова, Києва, Дніпра та інших міст України.

“SA Company ― це сім’я”, ― сказав воїн із позивним Золотий.

Історію створення та бойового шляху уже легендарної роти розвідників-штурмовиків описано у документальному фільмі, опублікованому на YouTube каналі O!Nebylovych.

“Штурм ― це передусім про “думати головою”. Як солдат має бути більш натренованим, ніж противник, так і командир повинен бути хитрішим та розумнішим за командира противника”, ― розповів у фільмі командир SA Company з позивним Чіча.

Також він описав режим, відповідно до якого живуть і воюють спецпризначенці.

“В SA Company тренування двічі на день. Підготовка ― вогнева, тактична. Медицина. Фізична підготовка. Відпочинок. Тренування. Виїзд на завдання. Виконане завдання, повернення додому, відпочинок. І все знову”, ― розказав розвідник.

Ексклюзивні кадри штурмових операцій та розповіді воїнів про свій шлях у підрозділі, дивіться у фільмі.

Джерело: gur.gov.ua

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