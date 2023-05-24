Где на Харьковщине могут открыть школы: информация ХОВА

Директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов на брифинге оценил вероятность возвращения детей в школы в различных районах Харьковской области.

Литвинов признал, что речь об открытии школ в области — особенно в отдаленных от границы с РФ и фронта районах — идет постоянно. И вероятность, что это все же произойдет, растет.

По его данным, сейчас рассматривают варианты перехода к оффлайн-обучению в школах трех районов Харьковской области.

«В первую очередь рассматриваются Лозовской и Красноградский и северная часть Богодуховского района. Это город Богодухов, город Валки. Если реально. Рассматриваются все возможные варианты – в том числе часть Чугуева, в том числе и даже по городу (Харькову — Ред.) есть такие разговоры. Но это маловероятно. Я бы так оценил», — отметил директор департамента ХОВА.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/39525

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