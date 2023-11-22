Германия объявила о новом большом пакете военной помощи Украине на €1,3 млрд евро

(https://www.reuters.com/world/europe/berlin-announces-new-military-aid-package-ukraine-worth-13-bln-euros-2023-11-21/)

Туда войдут:

● Сразу 4 дополнительных комплекса ПВО средней дальности Iris-T. На сегодня у Украины на вооружении стоят 3 Iris-T из 4 обещанных ранее (они поставляются по мере производства). Таким образом, всего Германией будет поставлено 8.

● 20 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. На сегодня Германия поставила Украине 19,5 тысяч 155-мм боеприпасов. Всего Германия обязалась поставить Украине 140 тысяч 155-мм боеприпасов в 2024 году.

(https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992)

● 24 системы обнаружения дронов.

● 60 разведывательных дронов.

● 8 тысяч противотанковых мин и остальное по мелочам.

Германия продолжает тащить.

Добавляем к этому пакет на $100 млн, анонсированный вчера США. Там артиллерийские боеприпасы, "Стингеры", "Джавелины" и ПТРК TOW +1 установка HIMARS.

(https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3594318/biden-administration-announces-new-security-assistance-for-ukraine/)

Таким образом, у США осталось для Украины ещё $4,525 млрд от прошлогоднего бюджета.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13569

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