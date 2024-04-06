Очевидно, что именно так. Но, для начала немного матчасти для понимания происходящего.

В настоящее время в мире довольно таки много операторов ЗРК Patriot, основным из которых являются США, но которые вряд-ли в ближайшее время смогут поделиться даже 1-й батареей (8 ПУ) из своих более чем 1 100 ПУ. С другой стороны, есть страны, которые могут это сделать, но есть нюанс…

В начале этого года, на Мюнхенской конференции президент Чехии Петр Павел заявил, что есть страна, готовая продать для Украины 800 тысяч артиллерийских выстрелов, но желающая оставаться неназванной. Тогда, кичка сердобольных журналистов, сразу же кинулась по хайповой теме проводить расследования, а что же это за страна такая, которая желает оставаться неназванной, но мы то журналисты с большой буквы “ЖО” и выясним, кто это!

Важно понимать, что тогда Украина было в критическом положении в вопросе обеспечения фронта боеприпасами и действия этой своры беллетристов карандаша и папируса, могли привести к срыву поставок столь жизненно важных-боеприпасов. И одно дело, если бы это касалось только западных “расследователей”, которым, по большому счёту, плевать на проблемы и страдания украинцев, но среди этих альтруистов было немало и украинских “ЖО”.

Благо, их старания превзошли самих себя и одни расследования указывали на Турцию, вторые на Пакистан, третьи на Индию, четвёртые на Южную Корею, пятые на Грецию… в общем – поди разберись. Но…

Но важно понимать, что в мире есть страны, которые поддерживают Украину, но делятся при этом на два типа. Первый – открытая поддержка. Второй – по тем или иным причинам закрытая помощь, о которой официально не заявляют. И, вы удивитесь, но таких стран немало. И именно для помощи от стран второго типа сейчас и становится актуальным возникновение посредников между ними и Украиной.

Первым таким посредником стала Чехия, в вопросах поставок Украине от таких стран артиллерийской компоненты. Вопросы посредничества в передаче ЗРК Patriot будет выполнять Германия. От каких именно стран? Всё зависит от их пожелания, оставаться в тени, или же совершать эти действия официально.

В целом, помимо напрямую ориентированных на ту или иную номенклатуру коалиций, открытых и доступных для обсуждения, возникают коалиции посредников, хайп в отношении которых недопустим.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21432

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