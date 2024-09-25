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Глава комитета Бундестага раскритиковал мирный план Китая и указал на угрозы для Европы

Глава комитета Бундестага раскритиковал мирный план Китая и указал на угрозы для Европы

Глава Комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что Китай может воспользоваться проведением ежегодной Генассамблеи ООН, чтобы протолкнуть свой план прекращения российско-украинской войны.

По мнению главы Комитета обороны немецкого Бундестага, китайский план мира действительно грозит Европе. Фабер подчеркнул, что на этот раз Генеральная Ассамблея может стать началом тектонических сдвигов, непосредственно влияющих на европейцев.

Глава Комитета обороны Бундестага предупреждает, что инициатива Китая не будет учитывать интересы Европы и Украины.

“У КНР нет интересов к Украине. Руководству Пекина безразлично, будет ли Украина существовать завтра. Для Китая важна только собственная выгода. Китай занимается только собственными интересами. Мы должны это понять. И это не только здесь, на Ближнем Востоке или на Тайване», – заявил Маркус Фабер.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/42860

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