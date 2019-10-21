Глава ПЦУ получил в США премию по правам человека. ФОТО

Православная церковь Украины продолжает завоевывать международное признание. Как стало известно, предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил в США Премию Афинагора по правам человека (Athenagoras Human Rights Award).

Об этом сам Епифаний сообщил на своей странице в Facebook. «С чувством искренней благодарности принял сегодня в Нью-Йорке Athenagoras Human Rights Award. Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успеха труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре», — написал Епифаний.

Источник: sprotyv.info

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