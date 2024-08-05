Голова МЗС Німеччини: розміщення ракет США допоможе «стримати» путіна

Заплановане розміщення в Німеччині американських далекобійних ракет необхідне як «засіб стримування» російського президента Володимира путіна, заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок у статті для видання Bild am Sonntag.

Голова МЗС наголосила, що захистити Німеччину може те, що Берлін зараз «інвестує у власну безпеку й міць» – у рамках ЄС і НАТО, а також на національному рівні. Ці заходи включають рішення про розміщення американської далекобійної зброї в Німеччині, додала міністерка.

За її словами, ФРН необхідно побудувати «надійне стримування» російської агресії. Такі кроки повинні також захистити Польщу, країни Балтії і Фінляндію, «які безпосередньо межують із росією і в останні місяці зазнали вибухового ефекту гібридних заходів на кордоні», зазначила Анналена Бербок.

На саміті НАТО в липні у Вашингтоні США й Німеччина оголосили про майбутнє відправлення на територію ФРН американських далекобійних ракет. З 2026 року США планують розмістити у ФРН зенітні ракети SM-6, крилаті ракети «Томагавк» й експериментальні гіперзвукові системи зброї, які, як повідомляв Білий дім, «мають більшу дальність ураження, ніж наявні зараз в Європі».

Рішення про розміщення американської зброї викликало застереження деяких членів Бундестагу. Низка політиків закликали передати питання на обговорення парламенту. Серед іншого такі заклики звучать від законодавців із Соціал-демократичної партії Німеччини, що входить до владної коаліції.

російський президент Володимир путін, виступаючи на військово-морському параді на честь Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі 28 липня, заявив, що москва розгорне ракети середньої і меншої дальності, якщо в Німеччині будуть розміщені американські ракетні комплекси, здатні вражати територію росії.

Джерело: radiosvoboda.org

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