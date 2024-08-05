Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:53
Просмотров: 59

Голова МЗС Німеччини: розміщення ракет США допоможе «стримати» путіна

Голова МЗС Німеччини: розміщення ракет США допоможе «стримати» путіна

Заплановане розміщення в Німеччині американських далекобійних ракет необхідне як «засіб стримування» російського президента Володимира путіна, заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок у статті для видання Bild am Sonntag.

Голова МЗС наголосила, що захистити Німеччину може те, що Берлін зараз «інвестує у власну безпеку й міць» – у рамках ЄС і НАТО, а також на національному рівні. Ці заходи включають рішення про розміщення американської далекобійної зброї в Німеччині, додала міністерка.

За її словами, ФРН необхідно побудувати «надійне стримування» російської агресії. Такі кроки повинні також захистити Польщу, країни Балтії і Фінляндію, «які безпосередньо межують із росією і в останні місяці зазнали вибухового ефекту гібридних заходів на кордоні», зазначила Анналена Бербок.

На саміті НАТО в липні у Вашингтоні США й Німеччина оголосили про майбутнє відправлення на територію ФРН американських далекобійних ракет. З 2026 року США планують розмістити у ФРН зенітні ракети SM-6, крилаті ракети «Томагавк» й експериментальні гіперзвукові системи зброї, які, як повідомляв Білий дім, «мають більшу дальність ураження, ніж наявні зараз в Європі».

Рішення про розміщення американської зброї викликало застереження деяких членів Бундестагу. Низка політиків закликали передати питання на обговорення парламенту. Серед іншого такі заклики звучать від законодавців із Соціал-демократичної партії Німеччини, що входить до владної коаліції.

російський президент Володимир путін, виступаючи на військово-морському параді на честь Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі 28 липня, заявив, що москва розгорне ракети середньої і меншої дальності, якщо в Німеччині будуть розміщені американські ракетні комплекси, здатні вражати територію росії.

Джерело: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Співробітники ГУР встановили воєнних злочинців з числа екіпажу знищеного бомбардувальника Ту-22М3
Сегодня 10:40    101
Понад 300 акторів відеоігор протестують проти нерегульованого використання ШІ в Голлівуді
Сегодня 10:27    84
російські окупанти в липні "притримали" ракети для ударів по Україні – йде накопичення. Аналіз за місяць
Сегодня 10:14    103
У тимчасово окупованому Криму ворог влаштував багатонаціональний псевдофестиваль мистецтв рф
Сегодня 10:02    97
Штучний інтелект здатний створити біологічну зброю - Bloomberg
Сегодня 09:38    93
В Україні відсудили бензиновий борг російської "Татнєфті", якою управляє "Укрнафта"
Сегодня 09:14    113
«Надане Україні західне озброєння нейтралізується армією рф». Це – неправда
Сегодня 08:51    108
Допомога "Укренерго" від USAID на $80 млн
Сегодня 08:41    109
5 серпня 1937 року — день початку «Великого терору».
Сегодня 08:24    115
Оперативна інформація станом на 08.00 05.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:22    125
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 