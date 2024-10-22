Головком ЗСУ Олександр Сирський допустив подальше збільшення строків базової військової підготовки новобранців

"Провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців.

Була доповідь щодо пілотного проєкту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості БЗВП з 1 до 1,5 місяця. У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП.

Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки", — зазначив Сирський.

Головком також доручив посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах людьми, які "мають актуальний бойовий досвід".

Джерело: https://t.me/znua_live/172806

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