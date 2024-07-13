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Гора родила мышь… Но, для исторической хронологии, полезную мышь

Гора родила мышь… Но, для исторической хронологии, полезную мышь

Итак, Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенный Украиной проект резолюции о положении Запорожской АЭС, в котором россии предъявляется требование немедленно вывести войска с атомной электростанции и вернуть ее под полный контроль Киева.

Разумеется, прямо завтра москва начнёт выполнять поставленное требование.

Конечно же, нет.

А почему? Да потому, что россия это страна террорист, которая топталась на международном праве и статусе международных организаций. Особенно таких бесхребетных, аморфных и, как показало время, никчёмных как ООН.

Страна террорист открыто насмехается над международным правом, плюёт на Женевскую конвенцию, стирая в пепел города, нанося удары по медучреждениям, мучая голодом военнопленных, занимаясь геноцидом в истекающей кровью Украине и при этом председательствуя в ООН…

Помню, как в своё время нас учили тому, что безынициативность Лиги наций привела ко Второй мировой войне и, останавливать военную машину Адольфа Гитлера пришлось позже, большими жертвами, нежели раньше - меньшими. Но, у Лиги наций, хотя бы хватило мужества осудить нацистскую Германию и исключить её из своего состава.

Поэтому, созданная на руинах Лиги наций ООН, которая должна была стать лучшим международным институтом, не дотянула даже до уровня совсем не лучшего.

Ну, хоть, что-то делают для истории. Записывают в общую хронологию событий свои акты обеспокоенности и озабоченности.

Да и современную ось Зла можно очертить, благодаря этим голосованиям. В ходе голосования россию поддержали: Беларусь, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, сама же россия, Никарагуа и Сирия. Сильные мира сего!

Но для нас важно, чтобы даже в такой организации как ООН, к которой у многих неоднозначная и крайне негативно-резкая риторика, звучал наш голос. И не просто звучал, но и доминировал даже над постоянным членом Совбеза с правом вето.

Бюрократический архаизм, победа над россией в стенах которого, для Украины не менее важна, чем на поле боя. И одна из таких побед достигнута. Запорожская же АЭС будет освобождена от российских оккупантов, но иными методами. И эти методы, помимо полной законности и морального права, будут иметь ещё и бюрократическую обоснованность ООН.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22170

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