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Грузію в Європі вже ніхто не сприймає всерйоз, — експрезидент Естонії Тоомас Ільвес.
"Які європейські цінності ви поділяєте? Верховенство закону? Захист прав людини?", — наголосив Ільвес.
Запитання політика з'явилося на тлі допису прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі за підсумками візиту до Хорватії 14 липня.
"Наші країни поділяють історичні, культурні та європейські цінності.
Грузія високо цінує підтримку Хорватією нашого суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичної інтеграції", — писав Гарібашвілі.
Джерело: https://t.me/znua_live/104018