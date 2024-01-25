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ЕС готовит большой пакет помощи Украине

ЕС готовит большой пакет помощи Украине

Европейский Союз готовит дополнительные санкции против россии и финансовую поддержку для Киева в преддверии второй годовщины полномасштабной войны российских захватчиков против Украины.

Об этом пишет издание Financial Times.

Пакет помощи предусматривает деньги, оружие и новые санкции против рф. Также речь идет о долгожданном соглашении о выделении Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, часть из которых может быть выплачена, как только соглашение будет заключено.

Предполагается выделение 5 миллиардов евро военной помощи ежегодно и передача Украине доходов, полученных от замороженных активов россии.

Помощь также будет содержать 13 пакет санкций для компаний и физических лиц, связанных с полномасштабным вторжением рф в Украину.

Джерело: https://t.me/infospr/30220

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