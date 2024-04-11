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Гурт Imagine Dragons, історик Тімоті Снайдер, актори Міша Коллінз, Шон Пенн і ще 30 митців та науковців закликали Конгрес США підтримати фінансування України

Гурт Imagine Dragons, історик Тімоті Снайдер, актори Міша Коллінз, Шон Пенн і ще 30 митців та науковців закликали Конгрес США підтримати фінансування України

На фото – соліст Imagine Dragons з українським стягом.

CNN (https://edition.cnn.com/2024/04/10/opinions/sean-penn-barbra-streisand-imgaine-dragons-congress-ukraine-snyder/index.html) публікує повний текст листа, ми покажемо головні уривки.

● Українці борються і за нашу безпеку та свободу. Захищаючи свої кордони, вони захищають міжнародний порядок. Воюючи з росією наодинці, обороняють Європу.

● ЗСУ захищають базові американські інтереси. Поглинаючи російську атаку, вони стримують Китай, жодним чином не провокуючи Пекін.

● Але ми підводимо українців. За час нашої бездіяльності росія відновила армію, готує наступ. Якщо рф здійснить прорив, це буде наша провина.

● Якщо Україна зазнає поразки, ми опинимося в набагато небезпечнішому світі, де можна очікувати війни в Європі й Азії. Світ без правил, повний ядерної зброї.

● Якщо ми не зможемо виконати свої зобов'язання перед Україною, ніхто не повірить, що ми будемо підтримувати когось із наших союзників у майбутньому.

● Українці – вражаючі союзники. Вони добре воюють на довжелезній лінії фронті, очистили Чорне море від російського флоту, розробили власну зброю... Часу обмаль, нові небезпеки можуть настати швидко. Ми закликаємо Конгрес вчинити правильно – підтримайте Україну.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/43747

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