Харьковским студентам дадут французские дипломы

Студенты Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого смогут получить степень магистра права и практическую подготовку в странах Евросоюза. Об этом сообщили в вузе.

Юридический университет подписал договоры о совместных магистерских программах с университетом Миколаса Ромериса (г. Вильнюс, Литва) и университетом Савой-Монблан (г. Шамбери, Франция). По программам "Международное право" и "Европейское и международное предпринимательское право" проходят обучение более 100 студентов.

Магистерская программа двух дипломов "Международное право" предусматривает обучение на протяжении двух лет. В 1-2-м семестрах – в НЮУ им. Ярослава Мудрого, в 3-4-м - Школе права Университета Миколаса Ромериса. По окончанию студенты получают литовский и украинский дипломы "Магистр права".

Евгений Васильченко - аспирант бюджетной формы обучения Школы права Университета Миколаса Ромериса рассказал, что обучение определило его дальнейшую карьеру.

Благодаря помощи директора программы Виргиниус Бите, прошел стажировку в Арбитражном суде Литвы и принял участие в летней школе по медиации в Риге, - отметил Евгений.

После учебы Татьяна Пашко стала юристом компании DLA Piper Luxembourg (Люксембург). В Литве она получила награду за самую инновационную магистерскую работу.

Очень важно выбрать ту сферу, которая вам интересна. Для меня решающую роль сыграла моя магистерская работа на тему регулирования криптовалют, за которую я получила награду от университета Миколаса Ромериса. Она помогла мне понять, что банковское и финансовое право – то направление, в котором я хочу развиваться, - рассказала Татьяна.

Магистерская программа двух (трех) дипломов "Европейское и международное предпринимательское право" предполагает два или три года обучения. Программу 1-2-го семестра студенты проходят в НЮУ им. Ярослава Мудрого, 3-4-го - Школе права Университета Миколаса Ромериса, 5-го - Университете Савой-Монблан, а в 6-м семестр могут пройти стажировку по программе "Эразмус +" в учреждениях и организациях стран ЕС, получая стипендию. Выпускникам выдают дипломы "Магистр права" трех стран - Украины, Литвы и Франции.

Богдана Звинеревская, которая обучалась по этой программе, сейчас стажируется в Швейцарском Институте сравнительного правоведения (г. Лозанна). Там проводят исследования и предоставляют консультации правительственным и международным организациям, судебным органам и физическим лицам по иностранному национальному и международному праву.

Моя стажировка проходит в отделе, который отвечает за восточно-европейские и центрально-европейские юрисдикции. Юридическое заключение может касаться только одной юрисдикции или потребовать анализа правовых систем нескольких государств. В свободное время я могу заниматься собственным научным проектом. В институте есть библиотека, которая насчитывает более 500 тыс. работ по иностранному праву. Здесь можно встретить докторантов со всего мира, - рассказала Богдана.

Во время учебы в Литве студенты могут воспользоваться возможностями академической мобильности в рамках программы ЕС Эразмус+, благодаря которой получить стипендии для обучения и стажировки в партнерских вузах ЕС, США, и др. стран.

В юридическом университете отметили, что вузы-партнеры предоставляют харьковским студентам общежития на территории кампусов. Молодые люди смогут посещать медицинские центры и спортивные комплексы, им помогут в поиске места стажировки и окажут всю необходимую поддержку. Язык обучения - английский, форма - бюджетная и контрактная.

Документы необходимо предоставить в приемную комиссию хозяйственно-правового факультета с 10 по 23 июля.

Более подробную информацию можно узнать на сайте университете - nlu.edu.ua, в отделе международных образовательных программ и академической мобильности НЮУ (центральный корпус, ул. Пушкинская, 77, ауд. 91), или по тел.: (057) 704-89-65.

Источник: sq.com.ua

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