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Хасидів не пустять на паломництво в Умань цього року

Через війну Україна не зможе прийняти єврейських прочан на святкування Рош ха-Шана – єврейського Нового року.

Про це йдеться на Facebook-сторінці посольства України в Ізраїлі.

Повідомляється, що через російське вторгнення в Україну іноземні туристи не зможуть відвідати країну. У тому числі паломники, які щорічно прибувають до Умані з Ізраїлю та всього світу на могилу рабі Нахмана з Брацлава та інші святині.

"Через побоювання за життя та благополуччя тих, хто приїжджає в Україну та у світлі відвертої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів в Україну", - звернувся посол України в Ізраїлі. Євген Корнійчук до ортодоксальних ЗМІ.

Він також закликав ортодоксальних євреїв молитися, щоб війна закінчилася до Рош ха-Шана.

"Ми сподіваємось, що молитви здійсняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають, щоб відвідати могили праведників", - додав посол.

Хасидів не пустять на паломництво в Умань цього року

Вочевидь, Б-г Ізраїлю зробить все можливе щоб пократь русофашистів! Хай буде прокляте їх сім'я на віки віків. Омейн.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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