Як повідомлення українців у єВорог допомагають знищувати окупантів

Українці роблять героїчні речі — уже два роки системно відправляють заявки в @evorog_bot, допомагають знищувати техніку, особовий склад, опорні пункти ворога. За цінністю заявка в єВорог дорівнює даним від розвідки, БпЛА чи супутникових знімків.

Хоч робота народної розвідки може здаватися непомітною, ми бачимо її у звітах Генштабу. Наприклад, колись ми попросили українців зібрати інформацію про російський РЕБ — користувач із Запорізької області надіслав заявку в єВорог. На наступний день РЕБ знищили.

Ботом уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок. Найбільше інформації отримуємо саме з тимчасово окупованих територій, зокрема Криму та Донбасу.

Попри окупацію, пропаганду та небезпеку наші люди не зупиняються та роблять усе, щоб допомогти військовим.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4403

Новости портала «Весь Харьков»