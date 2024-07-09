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Як працює бронювання військовозобов’язаних через веб-портал Дія

Як працює бронювання військовозобов’язаних через веб-портал Дія

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2024 р. № 650 був затверджений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія"). Багато хто цікавиться, як це все буде працювати.

Деталі

Бронювання через "Дію" здійснює керівник державного органу, підприємства, установи або уповноважена ним особа. Після ідентифікації та автентифікації на порталі "Дія" у довільній формі складаються списки осіб, що підлягають бронюванню. Сформований список перевіряється засобами Реєстру військовозобов’язаних з метою перевірки наявності особи в зазначеному Реєстрі. У разі позитивного результату перевірки автоматично здійснюється переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки.

Ті працівники, яких забронювали раніше на папері, мають змогу перевірити свій актуальний статус. Це потрібно зробити через застосунок "Резерв+".

Джерело: meta.ua

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