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Як працюватиме анонсований Міноборони онлайн-рекрутинг до війська: роз'яснення

Як працюватиме анонсований Міноборони онлайн-рекрутинг до війська: розяснення

Керівник IT-департаменту Міністерства оборони Олег Берестовий розповів, як працюватиме онлайн-рекрутинг до Сил оборони.

«У нас є окрема система під назвою „Доброволець“, якою нині користуються рекрутингові центри і яку з часом ми інтегруємо в „Резерв+“. Ми хочемо, щоб можна було не просто резюме подати, а автоматизувати повний цикл рекрутингу; відстежувати і розуміти статистику. Щоб це зробити, потрібна, по-перше, система, по-друге, нормативно-правова база і співпраця з Генеральним штабом, щоби це справді ефективно працювало», — розповів Берестовий в інтерв’ю DOU.

У першій версії, за його словами, людина зможе подати резюме й отримати відповідь на нього із запрошенням або на дзвінок, або в рекрутинговий центр. Відповідно потім у застосунку буде показано статус, чи пройшла людина далі і які наступні кроки.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко анонсувала цифровий рекрутинг до війська.

Джерело: dev.ua

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