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Як президенту Байдену переконати конгресменів зберегти допомогу Україні — The Hill

Як президенту Байдену переконати конгресменів зберегти допомогу Україні — The Hill

"Допомагати Україні, як і раніше, правильно. Але допомога Україні "стільки, скільки буде потрібно" принципово не влаштовує не лише республіканців-трампістів, але й дедалі більше поміркованих республіканців і навіть багатьох не-республіканців", — пише старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Майкл О’Хенлон.

На думку автора, Байден може використати наступні аргументи.

● Переломний момент у великих війнах часто настає лише за 25-30 місяців від початку;

● Навчання експлуатації сучасної військової техніки — це багаторічний процес.

Більшість американських військових підрозділів тренуються до повної бойової готовності щонайменше один-два роки.

Україна ж має західні танки лише кілька місяців і ще не має жодного західного літака. А більшість військових пройшли "скромну" західну підготовку.

На думку О’Хенлона, попри вражаючи успіхи, ЗСУ знадобиться весь 2024 рік на підготовку до ефективної комбінованої війни.

● Політика США зараз дає путіну надію.

Тому важливо, щоб перспектива повернення Дональда Трампа або дії республіканців у Конгресі не заохочували путіна продовжувати воювати в надії, що Білий дім забезпечить йому перемогу, яку не може здобути його власна армія.

● Так, російсько-українська війна дорого коштує США, але внесок Європи є не меншим, з огляду на фінансову допомогу Україні та прийом біженців.

"Байден може і повинен сказати про це у своїй промові. Але його головна мета — пояснити, чому воєнні зусилля в Україні необхідно посилити саме зараз", — підсумовує автор.

Джерело: https://t.me/znua_live/116263

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