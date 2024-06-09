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Якби Китай взяв участь у Саміті миру — це був би правильний крок, який може наблизити мир

Якби Китай взяв участь у Саміті миру — це був би правильний крок, який може наблизити мир

Це також могло б продемонструвати збалансовану позицію Пекіна в контексті війни, — міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Укрінформу".

Зараз Київ та Пекін перебувають в активному діалозі щодо бачення шляхів завершення війни. Україна намагається переконати, що фундаментальним для обох держав є принцип територіальної цілісності.

"Відповідно, він має лежати в основі будь-якого плану врегулювання. Ми переконані, що саме "формула миру" є тією основою, яка дає можливість просуватися до справедливого миру, заснованого на принципі територіальної цілісності та поваги до Статуту ООН", — заявив міністр, додавши, що цього тижня у Пекіні відбулися перші за багато років політичні консультації між міністерствами двох країн.

Джерело: https://t.me/znua_live/152053

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