Яким вступникам збережено пільги під час вступу до вищих військових закладів

Пільги під час вступу до вищих військових закладів, запроваджені в минулих роках, збережено і в нинішній вступній кампанії. Про це під час брифінгу в Інформагентстві Міноборони АрміяInform розповів заступник директора Департаменту військової освіти і науки, соціальної та гуманітарної політики МО України полковник Вадим Артамощенко.

Зокрема, означені пільги щодо першочергового зарахування мають:

— особи, яким таке право надано згідно із Законом України «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

— особи, визнані інвалідами війни відповідно до пункту одинадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (для військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації та зазнали поранення при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій), — під час вступу на заочну форму навчання.

Рейтинговий список щодо пільговиків формується в такій послідовності:

— вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

— вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

— вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

— учасники міжнародних олімпіад;

— вступники, які зараховуються за конкурсом.

Також право на першочергове зарахування до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вишів надається особам, які нагороджені нагрудним знаком «За військову доблесть».

Источник: mil.gov.ua

Автор: Катерина Климченко, Інформагентство Міноборони АрміяInform (м. Київ)

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