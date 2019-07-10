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Яким вступникам збережено пільги під час вступу до вищих військових закладів

Яким вступникам збережено пільги під час вступу до вищих військових закладів

Пільги під час вступу до вищих військових закладів, запроваджені в минулих роках, збережено і в нинішній вступній кампанії. Про це під час брифінгу в Інформагентстві Міноборони АрміяInform розповів заступник директора Департаменту військової освіти і науки, соціальної та гуманітарної політики МО України полковник Вадим Артамощенко.

Зокрема, означені пільги щодо першочергового зарахування мають:

— особи, яким таке право надано згідно із Законом України «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

— особи, визнані інвалідами війни відповідно до пункту одинадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (для військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації та зазнали поранення при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій), — під час вступу на заочну форму навчання.

Рейтинговий список щодо пільговиків формується в такій послідовності:

— вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

— вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

— вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

— учасники міжнародних олімпіад;

— вступники, які зараховуються за конкурсом.

Також право на першочергове зарахування до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вишів надається особам, які нагороджені нагрудним знаком «За військову доблесть».

Источник: mil.gov.ua

Автор: Катерина Климченко, Інформагентство Міноборони АрміяInform (м. Київ)

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