Якщо припиниться допомога із США та ЄС, в Україні почнуть затримувати зарплати та друкувати гроші, — The Wall Street Journal

Цього року Україна зіткнеться з фінансовим дефіцитом у розмірі понад $40 млрд. Якщо допомога не надійде швидко, уряд буде змушений обмежити військові витрати та виграти ще кілька місяців, затримуючи зарплати та позичаючи ще більше грошей у власних банків та внутрішніх інвесторів. Київ може бути змушений друкувати гроші.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/46875

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