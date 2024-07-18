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Японія передасть Україні $3,3 млрд від заморожених російських активів — Kyodo News

Японія передасть Україні $3,3 млрд від заморожених російських активів — Kyodo News

Йдеться про позики, які члени "Великої сімки" нададуть Україні, використовуючи відсотки від російських суверенних активів, заморожених у рамках санкцій.

Також джерела видання повідомляють, що Сполучені Штати та Європейський Союз нададуть по 20 мільярдів доларів, а Японія, Велика Британія та Канада розділять решту 10 мільярдів доларів виплат між собою, повідомили джерела.

Водночас Франція, Німеччина та Італія поки що навряд чи братимуть участь у програмі кредитування, оскільки Європейський Союз вже має скоординований план підтримки, зазначили джерела.

Міністри фінансів і глави центральних банків країн G7 готові обговорити це питання, коли зберуться в Ріо-де-Жанейро в кінці цього місяця в кулуарах зустрічі зі своїми колегами з країн "Групи 20", йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/znua_live/157911

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