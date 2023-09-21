Испания объявила о новой военной помощи Украине

Испания передаст для нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеры, пусковые установки для зенитной техники, зенитные ракеты и военные грузовики.

Об этом сообщает Министерство обороны Испании.

Исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес на заседании "Рамштайна" проинформировала о состоянии материальных поставок, которыми страна продолжает поддерживать Украину.

В частности, она отметила объявленную отгрузку новых бронетранспортеров, надувных командных лодок, а также различных других материалов, пусковых установок и ракет для противовоздушной и противокорабельной обороны, специальных грузовиков для работы с этими системами, а также машин скорой медицинской помощи.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23880

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