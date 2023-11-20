Израиль мобилизовал в США 6 млрд долларов на финансирование войны

В последние недели Израиль мобилизовал у частных инвесторов около шести миллиардов долларов для финансирования войны с ХАМАСом. При этом, отмечает издание The Financial Times, Израилю предстоит выплачивать проценты выше рыночных.

Пять миллиардов из этой суммы были получены благодаря трем новым выпускам облигаций и шести выпускам уже существующих облигаций. Еще миллиард удалось привлечь через неназванную американскую структуру.

По выпущенным в ноябре облигациям Израиль будет выплачивать купоны в размере 6,25% и 6,5% со сроком погашения, соответственно четыре года и восемь лет. Доходность американских облигаций за тот же период составляет 4,5-4,7%

Как утверждает издание, сделки были организованы Goldman Sachs и Bank of America. При этом отмечается, что на фондовом рынке США есть инвесторы, которые в условиях войны в секторе Газы предпочитают не иметь дела с Израилем.

Джерело: nigroll.com

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