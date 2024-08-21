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Житель Курской области о встрече с украинскими военными и эвакуации в Сумы

Житель Курской области о встрече с украинскими военными и эвакуации в Сумы

"Заходили украинские разведчики. Мы были в подвале с мамой во время обстрела. Вечером они пришли, видимо, прочёсывали подвал. Я сказал, что я хозяин дома. Говорят, мы ничего не будем ломать, не беспокойтесь, мы не фашисты, мы никого не расстреливаем. То есть очень вежливо. Обычные украинские парни, мобилизованные. Вы тут находи́тесь, не выходите, говорит. На следующее утро их уже не было. Они ушли, ничего не взяли, ничего не сломали.

Увидел, что остановились машины. Я в окно крикнул, чтобы они в меня не стреляли. Они говорят, иди сюда. Я подошёл к ним, объяснил, что хочу эвакуироваться с мамой. Он сказал: 15 минут, собирай вещи и мы сюда сейчас подъедем. Через 15 минут, они подъехали, посадили в машину и на скорости увезли в Сумы".

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15795

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