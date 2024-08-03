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Жодних електронних повісток бути не повинно
Це принципово і для президента, і для Міноборони, Ради і Комітету
«Немає юридичних підстав, для цього необхідно вносити зміни до закону», – заявив член парламентського Комітету з питань нацбезпеки Веніславський.
Він також зазначив, що, якщо представники ТЦК вважають незаконним документ із «Резерв+», необхідно звернутись на гарячу лінію і тоді «все стане на свої місця».
При цьому представники ТЦК зобов'язані фіксувати на відео свої дії. Але і громадянин, у якого перевіряють документи чи вручають повістку, також має право фіксувати цей процес.
Джерело: https://t.me/u_now/136478
Темы: інтернет, мобілізація, рада, україна