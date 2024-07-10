Кабмін дозволив не публікувати дані про оборонні закупівлі

Кабінет міністрів України задля підвищення безпеки учасників торгів вніс зміни до правил проведення публічних закупівель (https://p.dw.com/p/4i2kI?maca=Ukr-Red-Telegram), про що ввечері понеділка, 8 липня, повідомило міністерство економіки.

"Уряд розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель. Відтепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС, а також закупівлі “Укрзалізниці”, які спрямовані на ремонти та відновлення техніки, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу", - йдеться у повідомлення.

Як зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун, такі договори будуть оприлюднені в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24850

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