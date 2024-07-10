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Кабмін дозволив не публікувати дані про оборонні закупівлі

Кабмін дозволив не публікувати дані про оборонні закупівлі

Кабінет міністрів України задля підвищення безпеки учасників торгів вніс зміни до правил проведення публічних закупівель (https://p.dw.com/p/4i2kI?maca=Ukr-Red-Telegram), про що ввечері понеділка, 8 липня, повідомило міністерство економіки.

"Уряд розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель. Відтепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС, а також закупівлі “Укрзалізниці”, які спрямовані на ремонти та відновлення техніки, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу", - йдеться у повідомлення.

Як зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун, такі договори будуть оприлюднені в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24850

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