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Канада передасть Україні понад 80 тисяч двигунів від ракет CRV7, 1300 боєголовок до них
...а також кулемети, пістолети та запчастини до бронетехніки.
Наразі зброю готують до відправлення в Польщу. Вона прибуде туди найближчими місяцями. Про це міністр оборони країни Блер заявив під час «Рамштайну», пише канадський уряд.
CRV7 — канадська авіаційна некерована ракета класу "повітря-земля" калібру 70 мм. Це розробка 1970-х, CRV7 були зняті з озброєння ще на початку 2000-х років.
Ракети складаються з кількох частин: корпус, ракетне паливо, двигун. Двигуни можна використати, наприклад, для дронів.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/16952