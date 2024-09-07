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Канада передасть Україні понад 80 тисяч двигунів від ракет CRV7, 1300 боєголовок до них

Канада передасть Україні понад 80 тисяч двигунів від ракет CRV7, 1300 боєголовок до них

...а також кулемети, пістолети та запчастини до бронетехніки.

Наразі зброю готують до відправлення в Польщу. Вона прибуде туди найближчими місяцями. Про це міністр оборони країни Блер заявив під час «Рамштайну», пише канадський уряд.

CRV7 — канадська авіаційна некерована ракета класу "повітря-земля" калібру 70 мм. Це розробка 1970-х, CRV7 були зняті з озброєння ще на початку 2000-х років.

Ракети складаються з кількох частин: корпус, ракетне паливо, двигун. Двигуни можна використати, наприклад, для дронів.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/16952

Новости портала «Весь Харьков»

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