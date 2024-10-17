Канцлер ФРН Олаф Шольц готовий обговорити з путіним врегулювання війни в Україні — Rheinische Post.

Говорячи про війну, канцлер Німеччини згадав про згоду України на участь рф у наступному Саміті миру.

«Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським лідером, ми відповідаємо: «Так, також так».

Він наголосив, що при цьому дотримується чітких принципів — ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій із найближчими партнерами.

Джерело: https://t.me/znua_live/172007

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