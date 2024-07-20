Канцлер Німеччини знову «валяє Шольца»

«Не може навіть йтися», — саме так він відреагував на заклик України збивати російські ракети та безпілотники над Україною.

Глава уряду ФРН також «не готовий зняти обмеження» на використання західної зброї для ударів по цілях на території рф.

Історія вчить, що вона нічому не вчить. Це загалом про людство і про Шольца зокрема. Ось погляньте самі.

▶ ️11 березня 2022 р., Шольц: Німеччина не відмовиться від імпорту енергоносіїв з росії. «Це зважене й аргументоване рішення».

• З 1 серпня Німеччина не купує російське вугілля, з 31 серпня – газ, з 31 грудня 2022-го – нафту.

▶ ️Літо 2022 р., канцлер невгамовно повторював: армія Німеччини більше не має зброї для України. «Можливості Бундесверу для передачі Україні практично вичерпано».

• Через декілька тижнів німці знайшли десятки САУ PzH 2000, САУ Gepard, батарею IRIS-T, РСЗВ та радари.

▶ ️Вересень 2022 р, Шольц відреагував на заяву українського посла: більше зброї не дасть, бо «це дуже дивна війна»: «Ми не хочемо доводити ситуацію до війни між росією та НАТО».

• 5 січня Шольца дотиснули з Marder, а 25 січня – Leopard 2.

▶ ️Січень 2023 р., Шольц відмовився відправляти F-16 до України.

• Через пів року рішення таки дотиснули.

▶ ️І тепер от знову: ніколи-нізащо-ніяк «не може і йтися». Я колись навіть описав цей феномен, придумавши термін "валяти Шольца": тягнути козу за хвоста, заперечувати очевидне, а потім виконувати.

• Оті політичні "валяння" ще можна було б обґрунтувати в перший рік широкомасштабної війни росії проти України, на другий – вони виглядали дивно, а сьогодні – дико.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/999

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