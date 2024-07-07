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Кардіохірург, який виступає за «конструктивні відносини» з Заходом, випередив ушльопка, який хоче зближення з росією

Кардіохірург, який виступає за «конструктивні відносини» з Заходом, випередив ушльопка, який хоче зближення з росією

Так виглядає результат президентських виборів в Ірані.

Масуд Пезешкіан, якого деякі оглядачі називають реформістом, у другому турі президентських виборів має 53,3%, його суперник консерватор Саїд Джалілі отримав 44,3%.

Вибори були призначені після того, як попередній президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у травні внаслідок дій агента «Heli Copter».

Що чекати від нового президента Україні, поки що достеменно незрозуміло.

https://t.me/Tsaplienko/56399

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: іран, вибори

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