Сегодня 09:48
Просмотров: 69
Кардіохірург, який виступає за «конструктивні відносини» з Заходом, випередив ушльопка, який хоче зближення з росією
Так виглядає результат президентських виборів в Ірані.
Масуд Пезешкіан, якого деякі оглядачі називають реформістом, у другому турі президентських виборів має 53,3%, його суперник консерватор Саїд Джалілі отримав 44,3%.
Вибори були призначені після того, як попередній президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у травні внаслідок дій агента «Heli Copter».
Що чекати від нового президента Україні, поки що достеменно незрозуміло.
https://t.me/Tsaplienko/56399