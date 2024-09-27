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Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, перебуваючи в районі проведення бойової операції, нагородив відзнаками ГУР МО спецпризначенців, які брали участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу.

Зокрема, начальник воєнної розвідки нагородив бійців підрозділів «Стугна», «Парагон», «Юнгер» та «РДК», що у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України, медалями «За бойові заслуги».

«Мужність та героїзм, який ви проявили на цьому завданні заслуговують найвищих оцінок. Подібних операцій ще не було в нашій історії», - сказав Кирило Буданов, звертаючись до бійців, які брали участь в операції на агрегатному заводі.

Нагадаємо, що 24 вересня спецпідрозділи ГУР МОУ повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, знищивши десятки бійців елітних підрозділів ворога та поповнивши обмінний фонд полоненими. Наразі територія заводу передана під контроль ЗСУ.

Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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