«Кишенькові ліберали кремля»: як опозиційні «журналісти» підіграють путінському режиму

Псевдоопозиційні медіа – «дождь», «новая газета», «эхо москвы» – і особисто юлія латиніна пускають до своїх етерів відвертих рашистів, обережно та лояльно «піддають критиці» людожерський режим в росії. А все тому, що за цим інформаційним шапіто стирчать вуха фсб.

Які наративи просуває «опозиція» і що не так з російськими лібералами? Дивіться у новому випуску проєкту «Обережно! Фейк».

▶ ️Цей матеріал підготовлено в рамках «Всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації», що впроваджується 1+1 Media та Smart Angel у співпраці з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/40125

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