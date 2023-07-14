Китай проник в усі сектори економіки Великої Британії

Звіт британської розвідки.

Комітет з розвідки та безпеки ISC у своєму аналізі зазначає, що жоден британський уряд за останні роки не зумів впоратися із китайською загрозою через те, що віддавав перевагу економічним вигодам співпраці з КНР. Це дозволило Пекіну збільшити свій вплив на місцеву економіку, що у підсумку може перерости у вплив політичний.

У висновку Комітету, зокрема, сказано, що китайські інвестиції в ядерний сектор означають, що "колись британську електроенергію можна буде викупити".

У звіті також досліджується втручання Китаю в науково-дослідний сектор Британії, націлювання на промисловість і технології та збільшення частки Китаю в критичній національній інфраструктурі Сполученого Королівства через інвестиції. Аналітики зазначають, що останні у Великій Британії "стали безконтрольними".

На думку комітету, уряд "не хоче, щоб в країні існували будь-які значущі дослідження чутливих інвестиційних угод з КНР".

"Ми йдемо по траєкторії жахливого сценарію, коли Китай краде у нас креслення, встановлює стандарти у різних секторах економіки та створює власні продукти, здійснюючи політичний та економічний вплив на кожному кроці", — заявив голова Комітету з розвідки та безпеки Джуліан Льюїс.

Джерело: https://t.me/znua_live/102402

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